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В АЖД прокомментировали ДТП в Мингячевире, в котором пострадали 4 человека

В АЖД прокомментировали ДТП в Мингячевире, в котором пострадали 4 человека В Мингячевире поезд не сталкивался с автомобилем.
Инфраструктура
15 февраля 2025 г. 14:00
В АЖД прокомментировали ДТП в Мингячевире, в котором пострадали 4 человека

В Мингячевире поезд не сталкивался с автомобилем.

Как сообщает Report, об этом заявили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", комментируя ситуацию с автомобилем, который оказался на железнодорожных путях.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел ночью, когда водитель Kia Sorento потерял управление за рулем, и машина оказалась на железнодорожных путях. В это время на данном участке поезда не было.

Отметим, что в этой аварии пострадали четыре человека - Турал Зейналов (1991 г.р.), Асиф Пашаев (1991 г.р.), Гюльшен Пашаева (1991 г.р.) и Зулейха Зейналова (1991 г.р.).

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Версия на азербайджанском языке ADY Mingəçevirdə 4 nəfərin xəsarət aldığı qəzaya dair açıqlama yayıb

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