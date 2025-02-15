В АЖД прокомментировали ДТП в Мингячевире, в котором пострадали 4 человека

В Мингячевире поезд не сталкивался с автомобилем.

В Мингячевире поезд не сталкивался с автомобилем.

Как сообщает Report, об этом заявили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", комментируя ситуацию с автомобилем, который оказался на железнодорожных путях.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел ночью, когда водитель Kia Sorento потерял управление за рулем, и машина оказалась на железнодорожных путях. В это время на данном участке поезда не было.

Отметим, что в этой аварии пострадали четыре человека - Турал Зейналов (1991 г.р.), Асиф Пашаев (1991 г.р.), Гюльшен Пашаева (1991 г.р.) и Зулейха Зейналова (1991 г.р.).