В АЖД напомнили об административной ответственности за забрасывание поездов камнями

В АЖД напомнили об административной ответственности за забрасывание поездов камнями

За период с января по май текущего года было зарегистрировано 16 случаев забрасывания камнями движущихся пассажирских и грузовых поездов АЖД.

Об этом сообщает Report со ссылкой Азербайджанские железные дороги.

Согласно информации, подобные инциденты создают прямую угрозу жизни пассажиров, наносят материальный ущерб подвижному составу и инфраструктуре, а в некоторых случаях приводят к экстренным остановкам поездов, что вызывает нарушения в графике движения.

"Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа таких происшествий, АЖД продолжает реализацию комплекса мер, направленных на полное устранение рисков для безопасности движения. Для борьбы с подобными случаями проводится постоянная просветительская работа и профилактические беседы с жителями, проживающими вблизи железнодорожных путей, а также организуются специальные тренинги в школах. Кроме того, на основании видеозаписей с камер наблюдения, установленных на поездах, лица, бросающие камни, идентифицируются и привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством", - отмечается в сообщении компании.