В "Азерсу" прошла встреча с делегацией ИБР

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня в ОАО "Азерсу" прошла встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Исламского банка развития (ИБР).

Об этом Report сообщили из "Азерсу".

Отмечается, что присутствующий на встрече зампред структуры Этибар Мамедов высоко оценил участие ИБР в проектах реконструкции канализационной системы и системы водоснабжения в Азербайджане. Он проинформировал о работах по реконструкции канализационной системы и системы водоснабжения в Тертере, Гедабеке, Дашкесане, Астаре в рамках "Национальной программы водоснабжения и канализации в 6-ти районах Азербайджана": "В городе Тертер строительство водо- и канализационных систем завершилось. Строительно-монтажные работы в городах Гедабек, Дашкесан и Астара продолжаются соответственно графику. В 2017 году предусматривается реконструкция канализационной систему и системы водоснабжения в Газахе".

Менеджер ИБР по Центральной Азии и Европе Эльвалид Хамур выразил удовлетворение уровнем исполнения указанного проекта. Он отметил, что представленный им банк заинтересован в дальнейшем участии в проектах реконструкции инфраструктур канализационной системы и системы питьевой воды в Азербайджане.