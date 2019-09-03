В азербайджанском поселке просела дорога

Участок дороги по улице Натаван (возле парка развлечений) поселка Баладжары Бинагадинского района Баку просела из-за аварии на проложенном под дорогой канализационном коллекторе, принадлежащем "Азерсу". В результате на данном участке разрушено асфальтобетонное покрытие.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААД).

По информации, на участке дороги ведутся работы для ликвидации аварии.

Водителей просят быть внимательными при движении по указанному адресу, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.