В Азербайджане водителям упростили выдачу отличительных знаков

В Азербайджане отличительные знаки водителям будет выдавать ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Об этом Report сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
По ее словам, водители могут подойти к ближайшему филиалу "Азерпочт" по месту жительства или регистрации: "После уплаты пошлины в размере 9 манатов для регионов и 13,5 маната для крупных городов информация о водителе будет внесена в портал icaze.e-gov.az".