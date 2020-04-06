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В Азербайджане водителям упростили выдачу опознавательных знаков

В Азербайджане водителям упростили выдачу опознавательных знаков

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© Report

В Азербайджане опознавательные знаки водителям будет выдавать ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Об этом Report сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, водители могут подойти к ближайшему филиалу "Азерпочт" по месту жительства или регистрации: "После уплаты пошлины в размере 9 манатов для регионов и 13,5 маната для крупных городов информация о водителе будет внесена в портал icaze.e-gov.az". 

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