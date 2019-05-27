​В Азербайджане строятся два железнодорожных депо

Для содержания вагонов в Азербайджане строятся два депо, которые будут располагаться в Баладжарах и Гяндже.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в интервью телеканалу ITV.

По его словам, в рамках расширения железнодорожного депо подписан договор с Французским агентством развития.

«Состояние железной дороги будет восстановлено после того как на международных путях (к примеру, Харьков, Москва, Тбилиси) будет до 50 пассажирских поездов и до 4 тысяч грузовых вагонов», - сказал Дж.Гурбанов.

Он также добавил, что в течение трёх лет в Азербайджане заменено 875 километров железных дорог.