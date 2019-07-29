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Глава Госкомитета: Регистрация недвижимого имущества полностью должна осуществляться в электронной форме

В Азербайджане регистрация имущества должна стать электронной

Для привлечения к процессу приватизации местных и зарубежных инвесторов необходимо внедрение новых подходов. 

Как сообщили Report в Госкомитете по вопросам имущества, об этом заявил председатель Комитета Керем Гасанов на расширенном заседании, посвященном итогам проведенных в январе-июне 2019 года работ и предстоящим задачам.

По его словам, для повышения прозрачности, обеспечения удовлетворенности граждан необходимо действовать оперативно. Глава Комитета поручил ускорить работы, связанных с формированием информационной системы "Национальные территориальные данные".

К.Гасанов заявил, что регистрация недвижимого имущества полностью должна осуществляться в электронной форме, необходимо упростить процедуры.

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