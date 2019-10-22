Эльмир Велизаде: В Азербайджане развиты все направления транспортной отрасли

Транспортный сектор является приоритетным в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, выступая на панельной сессии "Присоединение к Европе" Тбилисского форума Шелкового пути.

По его словам, за последние 15 лет в Азербайджане развивались все направления транспортной отрасли: "В стране строятся дороги по самым высоким стандартам. Одна такая дорога уже связывает Азербайджан с Грузией. Ведутся работы по развитию дорожной инфраструктуры с Ираном. Такая же дорога строится в направлении России".

Заместитель министра также коснулся прогресса, достигнутого в Азербайджане в развитии железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

По словам Велизаде, железндорожный проект Баку-Тбилиси-Карс является большим региональным достижением.