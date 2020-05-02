В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов

Согласно решению Кабинета министров, с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), профилактических мер, принимаемых в других странах, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 часов 31 мая 2020 года.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), за исключением городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, а также Абшеронского района, в других регионах и городах республики, в том числе Нахчыванской Автономной Республике восстановлено межрайонное и междугороднее сообщение, но пассажирские перевозки общественным транспортом остаются под запретом.

Таким образом, не будут осуществлять пассажироперевозки до указанной даты пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку (до ст.Бёюк-Кесик), Баку-Бёюк-Кесик-Баку, Баку-Кёчарли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку. Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки останутся в силе до особых указаний.

При этом электрички продолжают курсировать по Абшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с текущим графиком. Целью этого является более эффективная организация перевозки работников учреждений, функционирование которых необходимо в период карантина.