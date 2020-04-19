​В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов

Решением Кабинета министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и возможных ее последствий, было принято решение о продлении особого карантинного режима в Азербайджане с 20 апреля 2020 года до 00:00 часов 4 мая 2020 года.

В связи с этим, до 4 мая был продлен и срок ограничения движения пассажирских поездов.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку, Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кёчарли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществлять пассажироперевозки до указанной даты. Ограничения на внутренние и международные пассажирские перевозки будут применяться до получения последующих указаний.

Напомним, что для более эффективной организации передвижения работников предприятий, деятельность которых необходима в период карантина, электропоезда будут курсировать по Абшеронской кольцевой железной дороге в соответствии с графиком.