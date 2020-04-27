В Азербайджане ​перевозчикам вынесено предупреждение

Несмотря на меры, предпринятые в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане, некоторые грузо- и пассажироперевозчики по-прежнему злоупотребляют выданным им специальным разрешением.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Габиб Гасанов.

Напомним, что информация о перевозчиках, оказывающих услуги такси и грузоперевозок в период особого карантинного режима, во избежание злоупотреблений должна вноситься на портал icazə.e-gov.az.

"В отношении перевозчиков, которые своими безответственными действиями наносят ущерб интересам государства, и не соблюдают правила, будут предприниматься меры", - добавил он.