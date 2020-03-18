В Азербайджане отменяют движение внутренних пассажирских поездов

С завтрашнего дня до 29 марта прекращается перевозка пассажиров в поездах внутреннего сообщения, за исключением электричек Баку-Сумгайыт-Баку и Баку-Пиршаги-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Речь идет о следующих направлениях:

- Скорый пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку

- Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (до Беюк Кесик)

- Пассажирский поезд Баку- Беюк Кесик-Баку

- Пассажирский поезд -Баку-Кочарли-Балакян-Баку

- Пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз-Баку

- Электричка Баку-Ялама-Баку

- Электричка Баку-Ширван-Гаджигабул-Баку

При возврате билетов их стоимость полностью будет возмещена.