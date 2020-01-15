Дорога Алят-Астара станет платной

"Мы подготовили и представили правительству концепцию платной дороги Алят-Астара".
Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".
По его словам, на этой дороге должны быть установлены специальное оборудование и турникеты: "Во всем мире эти работы проводятся посредством тендера. Будет выбрана компания, предлагающая это оборудование по наиболее выгодной цене, и предложения по стоимости проезда будут представлены в Тарифный совет".
Tural İbadlıАвтор новости