Нариман Маннапбеков: Азербайджан станет первым в постсоветском регионе по внедрению схемы ГЧП в студенческих общежитиях - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан может стать первым на постсоветском пространстве по внедрению схемы государственно-частного партнерства (ГЧП) в студенческих общежитиях.

Об этом сообщил Report глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

По его словам, АБР из своего Азиатско-Тихоокеанского фонда подготовки проектов выделил Азербайджану грант в рамках технической помощи в размере 1,5 млн долларов. В рамках этой грантовой поддержки уже выбраны два вуза, для которых в соответствии с законодательством Азербайджана будут созданы студенческие общежития по схеме «строительство-эксплуатация-передача» (СЭП). Этими университетами стали Бакинский государственный университет (БГУ) и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Как отметил глава представительства АБР, в рамках технической помощи будет оказана поддержка в подготовке технико-экономического обоснования для пилотных проектов СЭП. После одобрения технико-экономического обоснования для обоих университетов посредством тендера будут выбраны частные компании, которые выступят операторами этих общежитий.

Н.Маннапбеков подчеркнул, что поддержка ГЧП является сквозным приоритетом стратегии партнерства между АБР и Азербайджаном на 2019–2023 годы.

"Основная цель техпомощи заключается в том, чтобы помочь правительству заключить договоры СЭП на строительство с последующей передачей в управление этих общежитий. Частная сторона проекта, представленная опытными операторами, будет отбираться на тендерной основе. Соответствующие правительственные учреждения оценят и определят, кто из них является наиболее конкурентоспособными претендентами. Их основной задачей будет строительство и эксплуатация общежитий в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными в контракте", - сказал глава Бакинского офиса АБР.

Как отметил Н.Маннапбеков, каждый университет выделил команды для работы с консультантами, привлеченными в рамках технической помощи, с целью подготовки технико-экономического обоснования. «Министерства экономики и образования, и университеты должны будут согласовать обязательства, которые они возьмут на себя в течение периода реализации контракта. В настоящее время подготовка технико-экономического обоснования для пилотных проектов находится в завершающей стадии разработки. В случае одобрения ТЭО Министерством экономики, подготовка тендерной документации и предварительного варианта контрактов между оператором и правительством начнется в ближайшее время», - сказал глава представительства АБР.

Предполагается, что контракт будет долгосрочным, в зависимости от уровня обязательств обеих сторон. «Схема СЭП является одной из основных форм ГЧП, но для ее применения необходимо прежде усовершенствовать действующее с марта 2016 года законодательство. Частная сторона и правительство смогут подписать контракт на основе соответствующей законодательной базы. Если эти планы будут успешно реализованы, Азербайджан станет первым в регионе по применению механизма СЭП в студенческом общежитии. В случае эффективности пилотных проектов, очень многие будут заинтересованы во внедрении проектов по аналогичной схеме», - сказал Н.Маннапбеков.

По его словам, потребность Баку в студенческих общежитиях велика, но предложение мест проживания университетами очень ограничено. Около 80-90% студентов, не имеющих жилья в Баку, включая иностранных студентов, его арендуют. В среднем, стоимость аренды на одного человека составляет более 200 манатов в частном секторе. А многие общежития были построены более 30 лет назад, вследствие чего они устарели или находятся в непригодном состоянии.

«Но в случае строительства современных общежитий, цена на проживание в них может быть даже ниже, чем сегодня платят студенты при аренде жилья на частном рынке. Привлекательность увеличивается еще и за счет близости общежитий к учебным заведениям, что приведет к снижению материальных затрат и сэкономит время. При этом не будет необходимости ехать в университет и платить за проезд в общественном транспорте. Помимо того, на первых этажах общежитий могут быть размещены коммерческие объекты, такие как кинотеатр, прачечная, книжные магазины, столовые и т. п.», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках разработки ТЭО предметом обсуждений является также число коечных мест в каждой комнате: "Мы предлагаем создать в общежитиях комнаты для проживания с одним, двумя и четырьмя студентами, хотя имеются и предложения по шести и восьмиместным комнатам. Но если мы хотим выйти на современный уровень, то следовало бы делать акцент на меньшее число мест в каждой комнате".