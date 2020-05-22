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В Азербайджане авиарейсы в некоторые страны могут возобновить в июне

В Азербайджане авиарейсы в некоторые страны могут возобновить в июне

"С 1 июня вопрос о продлении карантинного режима будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, будут приняты во внимание особые критерии возобновления авиарейсов: "Будет проанализирована ситуация в соседних странах. Вполне возможно, что с 15 июня полеты в некоторые страны будут возобновлены. В первую очередь ожидается возобновление авиарейсов в Нахчыван. Восстановление массовых мероприятий в июне не ожидается". 

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