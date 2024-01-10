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В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" проведены структурные реформы

В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" проведены структурные реформы ООО "ASCO Logistics" и “ASCO Mühafizə”, принадлежащие ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), объявили о прекращении своей деятельности и присоединении к ООО “ASCO Nəqliyyat”.
Инфраструктура
10 января 2024 г. 11:13
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве проведены структурные реформы

ООО "ASCO Logistics" и “ASCO Mühafizə”, принадлежащие ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), объявили о прекращении своей деятельности и присоединении к ООО “ASCO Nəqliyyat”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

В результате “ASCO Nəqliyyat” была реорганизована, ей были переданы права и обязанности ликвидированных компаний.

Кроме того, "Каспийский морской транспортный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт" ASCO изменил свое название и организационно-правовую форму и объявил себя ООО “ASCO Mühəndislik".

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