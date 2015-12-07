​В Азербайджане железнодорожные накладные будут предоставляться в электронной форме

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Обмен информацией на железнодорожных погранично-пропускных пунктах Азербайджана будет проводиться в электронной форме. С этой целью Информационно-вычислительный центр разработал соответствующее программное обеспечение, которое проходит тестовую проверку на станции Ялама. Как сообщает Report, об этом говорится в информации пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно проекту, в ближайшее время на северной границе железнодорожные накладные будут предоставляться противоположной стороне в электронной форме. В будущем планируется внедрить данное программное обеспечение на всех станциях.

Напомним, что согласно решению Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2013 года таможенных органов “О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом” и в соответствии с проектом протокола 14-го заседания российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в целях выполнения решения заседания экспертов рабочей группы 12 сентября 2014 года состоялась встреча между представителями Информационно-вычислительного центра ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Российские железные дороги".

На прошедшем в Баку 21-22 октября 2014 года 61-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Российские железные дороги" подписали соглашение об обмене информацией.