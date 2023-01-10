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Ильхам Алиев: В Азербайджане завершились все основные работы по Среднему коридору и коридору Север-Юг

Ильхам Алиев: В Азербайджане завершились все основные работы по Среднему коридору и коридору Север-Юг Мы уже много лет реализуем проекты в транспортном секторе. Российско-украинская война увеличила важность проводимой нами работы.
Инфраструктура
10 января 2023 г. 19:35
Ильхам Алиев: В Азербайджане завершились все основные работы по Среднему коридору и коридору Север-Юг
Ильхам Алиев

Азербайджан уже много лет реализует проекты в транспортном секторе. Российско-украинская война увеличила важность проводимой работы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам, отвечая на вопрос о развитии проходящих через Азербайджан транспортных коридоров.

Подчеркнув, что на территории Азербайджана завершились все основные работы, связанные как со Средним коридором, так и транспортным коридором Север-Юг, глава государства сказал: "Мы считаем, что только по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана поэтапно можно перевозить от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов. То есть это очень большая цифра. В настоящее время все транзитные возможности Азербайджана составляют лишь небольшой процент этого. Так что транспортный коридор Север-Юг является проектом, способным конкурировать с Северным коридором".

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Версия на английском языке President: All of the main activities related to Middle Corridor and the North-South transport corridor in territory of Azerbaijan have been completed
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda Orta Dəhliz və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı əsas işlər yekunlaşıb"

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