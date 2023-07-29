В Азербайджане завершен очередной процесс выбора льготного жилья

В бакинских поселках Ени Ясамал и Говсан, а также в городе Гяндже завершен процесс выбора 1 189 квартир, выставленных на льготную продажу.

В бакинских поселках Ени Ясамал и Говсан, а также в городе Гяндже завершен процесс выбора 1 189 квартир, выставленных на льготную продажу.

Как сообщает Report, об этом сказал глава аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Фарман Гурбанлы на организованном ведомством брифинге.

По его словам, большинство граждан подписали заявления о выборе жилья.

"Подписаны заявки по 1 022 квартирам, выбрано 167 квартир, и заявки по ним будут подписаны и поданы до конца следующего дня", - сказал он.

Отметим, что на продажу выставлены 436 квартир в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога 6, 510 квартир в Говсанском жилом комплексе, расположенном по адресу город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, 8-й км шоссе Аэропорт-Зых, 10L, 243 квартиры в Гянджинском жилом комплексе, расположенном по улице Азербайджан Байрагы.