В Азербайджане запустят спецпрограмму для выдачи бланков разрешений водителям

В Азербайджане будет запущено специальное электронное программное обеспечение для управления распределением бланков разрешений, выдаваемых водителям для осуществления международных перевозок.

В Азербайджане будет запущено специальное электронное программное обеспечение для управления распределением бланков разрешений, выдаваемых водителям для осуществления международных перевозок.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

По информации, при выдаче бланков разрешений изучается текущий спрос перевозчиков на эти бланки и учитывается объем международных перевозок, осуществленных перевозчиком в предыдущие периоды. Работа в этом направлении продолжается. Целью является соблюдение принципа справедливости в процессе распределения разрешений и облегчение доступа перевозчиков к получению бланков.