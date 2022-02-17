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В Азербайджане запустят спецпрограмму для выдачи бланков разрешений водителям

В Азербайджане запустят спецпрограмму для выдачи бланков разрешений водителям В Азербайджане будет запущено специальное электронное программное обеспечение для управления распределением бланков разрешений, выдаваемых водителям для осуществления международных перевозок.
Инфраструктура
17 февраля 2022 г. 14:44
В Азербайджане запустят спецпрограмму для выдачи бланков разрешений водителям

В Азербайджане будет запущено специальное электронное программное обеспечение для управления распределением бланков разрешений, выдаваемых водителям для осуществления международных перевозок.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

По информации, при выдаче бланков разрешений изучается текущий спрос перевозчиков на эти бланки и учитывается объем международных перевозок, осуществленных перевозчиком в предыдущие периоды. Работа в этом направлении продолжается. Целью является соблюдение принципа справедливости в процессе распределения разрешений и облегчение доступа перевозчиков к получению бланков.

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Версия на английском языке Azerbaijan to launch special software for issuing permits for drivers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sürücülərə "icazə blankı" proqram təminatı əsasında veriləcək

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