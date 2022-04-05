В Азербайджане запускается проект "Гид перевозчика"

Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана запускает проект "Гид перевозчика".

Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана запускает проект "Гид перевозчика".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Цель проекта - повысить качество услуг, предоставляемых в сфере автоперевозок, обеспечить удовлетворенность граждан, привлечь инвестиции в автоперевозки, увеличить количество перевозчиков и расширить предложения на транспортном рынке.

В рамках проекта на основании заявок от лиц, занимающихся или планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере автоперевозок, будет проводиться обучение, предоставление консультаций и ответов на актуальные вопросы по требованиям действующего законодательства, особенностям автоперевозок и другим направлениям. По мере необходимости для предпринимателей будут проводиться краткосрочные курсы.

Обратившимся за услугой "Гид перевозчика" также может быть предоставлена информация о других действующих нормативных актах в области автомобильного транспорта.

Услуга предоставляется бесплатно также и в режиме онлайн.