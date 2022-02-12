В Азербайджане запущен проект "Агроэкспресс"

Сегодня днем из Азербайджана в Россию отправлен первый грузовой состав со станции "Ладжат" в рамках проекта "Агроэкспресс".

Сегодня днем из Азербайджана в Россию отправлен первый грузовой состав со станции "Ладжат" в рамках проекта "Агроэкспресс".

Как сообщает Report, проект "Агроэкспресс" в Азербайджане реализуется компаниями Alliance Logistics и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-российского делового совета, АО «Российский Экспортный Центр» (РЭЦ), АО «Росэксимбанк», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «РЖД».

«Агроэкспресс» – специализированный сервис «РЖД Логистика» и «Российский экспортный центр» по доставке грузов с помощью ускоренных поездов, который позволяет сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы благодаря эффективно выстроенной экспортно-импортной логистике.

Первым грузом, отравленным из Азербайджана в Россию посредством «Агроэкспресс», стала плодоовощная продукция, а именно азербайджанская свежая хурма, которая пользуется большим спросом на российском рынке.

«Это успешный старт в реализации проекта «Агроэкспресс», и мы видим огромный потенциал в его развитии. Учитывая множество преимуществ, это будет не просто альтернативный, но один из самых конкурентных маршрутов. Безусловно, мы продолжим работу над отладкой и совершенствованием процессов, и планируем осуществление регулярных перевозок уже в ближайшее время. А также идет активная работа над подключением к маршруту «Агроэкспресс» станции Астара для перевозки грузов в Россию в рамках развития МТК «Север-Юг». В целом же, «Агроэкспресс» будет способствовать не только развитию сферы логистики и торговли, но и сельскохозяйственных предприятий наших стран», — отметил руководитель ООО «Alliance Logistics» Натиг Гейдаров.

«Сервис «Агроэкспресс» является своеобразной синергетической моделью, в рамках которой мы оптимизируем работу многих участников для получения максимально эффективного инструмента для бизнеса. В первую очередь, речь идет о предприятиях АПК, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Сегодня потенциал грузооборота по МТК «Север-Юг», по оценкам экспертов, находится на очень высоком уровне, а с учетом продолжающейся контейнеризации и положительной динамики грузооборота на всей железнодорожной сети, он будет только расти. Железнодорожные перевозки агропродукции в сравнении с другими видами транспорта - это выгодно, быстро и удобно, - отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

«Конкурентоспособность экспортных товаров во многом обеспечивают эффективные схемы их транспортировки и распределения. Проект «Агроэкспресс» достигает именно эту цель и способствует продвижению российской сельхозпродукции на внешних рынках. Более того, "Агроэкспресс" позволит нарастить объемы экспортных поставок за счет предоставления качественного логистического сервиса с использованием современных технологий и оптимизированных процедур контроля. Мы видим, что «Агроэкспресс» в Азербайджане уже выполняет свою задачу и пользуется спросом у экспортеров. Развитие таких комплексных логистических сервисов на маршрутах МТК «Север-Юг» в ближайшей перспективе позволит российским производителям расширить сотрудничество со странами Каспийского бассейна, Персидского залива и Южной Азии», — отметил председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов.

Напомним, что вопросы развития сотрудничества и расширения взаимодействия в рамках проекта «Агроэкспресс» активно обсуждались в рамках двух расширенных деловых миссий, прошедших во второй половине прошлого года под эгидой АО «Росэксимбанк» при поддержке Азербайджано-российского делового совета.