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В Азербайджане запущен Центр мониторинга пассажирских перевозок

В Азербайджане запущен Центр мониторинга пассажирских перевозок Введен в эксплуатацию Центр мониторинга пассажирских перевозок азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), действующий при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Инфраструктура
2 декабря 2022 г. 17:54
В Азербайджане запущен Центр мониторинга пассажирских перевозок

Введен в эксплуатацию Центр мониторинга пассажирских перевозок азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), действующий при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Центр был создан для улучшения пассажирских перевозок, регулирования их движения и повышения качества обслуживания. Контроль за деятельностью регулярных междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок осуществляется из Центра мониторинга через оборудование GPS, установленное на автобусах.

С целью повышения уровня обслуживания и обеспечения прозрачности для пассажиров, с помощью специальных установленных камер наблюдения из Центра осуществляется круглосуточный мониторинг автовокзалов и автостанций, действующих на территории страны.

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