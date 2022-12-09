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В Азербайджане будет изменено законодательство для предотвращения незаконных пассажироперевозок

В Азербайджане будет изменено законодательство для предотвращения незаконных пассажироперевозок В Азербайджане ожидается внесение поправок в законодательство для предотвращения незаконных пассажироперевозок.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 11:54
В Азербайджане будет изменено законодательство для предотвращения незаконных пассажироперевозок

В Азербайджане ожидается внесение поправок в законодательство для предотвращения незаконных пассажироперевозок.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

"Сейчас у нас нет возможности контролировать незаконных перевозчиков. Коренное решение этих проблем мы видим именно во внесении поправок в законодательство. Мы подготовили широкий пакет поправок, с соответствующими министерствами на нескольких этапах ведутся обсуждения. После всесторонней оценки сформируется окончательный проект", - отметил он.

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