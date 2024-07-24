В Азербайджане за незаконное предоставление услуг парковки может применяться арест

В Азербайджане за незаконное предоставление услуг парковки может применяться арест.

В Азербайджане за незаконное предоставление услуг парковки может применяться арест.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"На государственных автомобильных дорогах установлены штрафы за организацию парковочных мест лицами, не имеющими на то полномочий, за оказание услуг парковки или за требование оплаты в связи с этой услугой", - говорится в сообщении ведомства.

Так, согласно внесенным в законодательство изменениям, физические лица будут оштрафованы на 100-200 манатов, должностные лица - на 300-500 манатов, юридические лица - на 1 500 - 2 500 манатов.

Если эти меры не будут сочтены достаточными, будет применяться административный арест на срок до 15 суток.