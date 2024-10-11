В Азербайджане за минувшие 23 года возобновляемые ресурсы пресной поверхностной воды сократились на 24%

Возобновляемые ресурсы пресной поверхностной воды в Азербайджане в период с 2000 по 2023 год сократились на 5,6 млрд кубометров или 24%, до 17,8 млрд кубометров.

Возобновляемые ресурсы пресной поверхностной воды в Азербайджане в период с 2000 по 2023 год сократились на 5,6 млрд кубометров или 24%, до 17,8 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, 13,2 млрд кубометров поверхностных пресноводных ресурсов формируются из трансграничных вод, а 4,6 млрд кубометров - из местных речных стоков.

В Азербайджане также имеется 8,4 млрд кубометров подземных запасов пресной воды. Таким образом, возобновляемые ресурсы пресной воды в стране достигают 26,2 млрд кубометров.