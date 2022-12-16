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В Азербайджане за госсчет оформлены документы на 25 тыс. земельных паев

В Азербайджане за госсчет оформлены документы на 25 тыс. земельных паев Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана с декабря прошлого года по настоящее время приняла заявления от почти 34 тыс. владельцев земельных паев на оформление права собственности на земельные участки.
Инфраструктура
16 декабря 2022 г. 17:47
В Азербайджане за госсчет оформлены документы на 25 тыс. земельных паев

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана с декабря прошлого года по настоящее время приняла заявления от почти 34 тыс. владельцев земельных паев на оформление права собственности на земельные участки.

Как сообщили Report в Госслужбе, за государственный счет оформлены документы на 25 тыс. земельных паев

"В целом наблюдается положительная динамика в процессе оформления права собственности на земельные участки за государственный счет, однако возникают и трудности. К примеру, в ряде случаев регистрация права собственности задерживается по той причине, что гражданином были неверно указаны личные данные. Некоторые из граждан годами не пользуются земельным участком, другие незаконно использовали территории, прилегающие к предоставленному земельному участку", - говорится в информации.

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