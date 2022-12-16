В Азербайджане за госсчет оформлены документы на 25 тыс. земельных паев

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана с декабря прошлого года по настоящее время приняла заявления от почти 34 тыс. владельцев земельных паев на оформление права собственности на земельные участки.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана с декабря прошлого года по настоящее время приняла заявления от почти 34 тыс. владельцев земельных паев на оформление права собственности на земельные участки.

Как сообщили Report в Госслужбе, за государственный счет оформлены документы на 25 тыс. земельных паев

"В целом наблюдается положительная динамика в процессе оформления права собственности на земельные участки за государственный счет, однако возникают и трудности. К примеру, в ряде случаев регистрация права собственности задерживается по той причине, что гражданином были неверно указаны личные данные. Некоторые из граждан годами не пользуются земельным участком, другие незаконно использовали территории, прилегающие к предоставленному земельному участку", - говорится в информации.