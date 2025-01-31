В Азербайджане за 20 лет протяженность автодорог I технической категории выросла почти в 12 раз

17:17

В Азербайджане за последние 20 лет общая протяженность автомобильных дорог I технической категории увеличилась почти в 12 раз - до 2,189 тыс. км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что в 2004 году общая протяженность автомобильных дорог I технической категории в стране составляла 187 км.

Магистральные автомобильные дороги Север-Юг и Восток-Запад (Шелковый путь), являющиеся частью международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана, были доведены до первой технической категории, безопасное и быстрое движение транспортных средств обеспечено за счет построенных разноуровневых развязок.

По данным агентства, по международным транспортным коридорам в течение 2024 года через Азербайджан перевезено свыше 7 млн тонн грузов.