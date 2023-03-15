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В Азербайджане за два месяца выдано более 80 тысяч выписок из госреестра о недвижимости

В Азербайджане за два месяца выдано более 80 тысяч выписок из госреестра о недвижимости В январе-феврале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики зарегистрировала права собственности на 80 274 объектов недвижимости.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 09:58
В Азербайджане за два месяца выдано более 80 тысяч выписок из госреестра о недвижимости

В январе-феврале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики зарегистрировала права собственности на 80 274 объектов недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, это на 59,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным, 13 613 или 17%, пришлось на первичную регистрацию, а 66 661 или 83% - на вторичную, что на 16,5% и 72,6% больше, чем год назад.

За последний год первичная регистрация земельных участков выросла на 3,1% и составила 5 847.

За год количество зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 22,8% и составило 12 102.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 ayda 80 mindən çox daşınmaz əmlaka çıxarış verilib

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