В Азербайджане выявлено более 3 тыс. нарушений в связи с использованием земель

В первой половине текущего года в Азербайджане в рамках мероприятий государственного контроля за использованием и охраной земель проведено 8 410 мониторингов и выявлено 3 104 нарушений.

В первой половине текущего года в Азербайджане в рамках мероприятий государственного контроля за использованием и охраной земель проведено 8 410 мониторингов и выявлено 3 104 нарушений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную служба по вопросам имущества при Министерстве экономики, 5 из них связаны с использованием земельных участков, находящихся под 20-50-метровой прибрежной полосой.

Документы по выявленным нарушениям направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

В ходе мониторинга, проведенного в текущем месяце, был выявлен факт самовольного занятия рыбным домом “Шафа”, расположенном на улице Намига Гулиева в Сабаильском районе Баку, и проживающим по соседству гражданином Раджабом Аббасовым территорий, относящихся к водоохранной зоне Каспийского моря, и возведение ими ограждений.

В результате принятых в рамках законодательства мер одно из ограждений на захваченной территории было полностью демонтировано, а другое демонтируется владельцем объекта.

В связи с усилением контроля за землепользованием, использованием земельных участков по назначению, устранением выявленных в этой сфере нарушений служба осуществляет контрольные мероприятия по противодействию нерациональному использованию и самовольному захвату земель. Сотрудники службы осуществляют мониторинг с целью выявления случаев необоснованного использования земель, в том числе в пределах 20-50-метровой прибрежной полосы Каспийского моря.

Напомним, что согласно положению Трудового кодекса, земельные участки, находящиеся под прибрежной 20-50-метровой полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря, оставаясь в исключительной собственности государства, не могут быть отчуждены и передаются в пользование и аренду только по решению Кабинета министров в государственных целях. Земельные участки, предоставляемые в пользование или аренду в соответствии с законодательством, могут быть огорожены забором или иными способами, при условии, что они не ограничивают доступ к морскому побережью, на основании разрешения Министерства экономики, согласованного с Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и местными органами исполнительной власти.