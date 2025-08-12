В Азербайджане выявлен факт незаконного захвата водохранилища Виляшчай

О нас

Инфраструктура
12 августа 2025 г. 14:57
Государственная служба по надзору за использованием и охраной вод при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана в ходе контрольных мероприятий зафиксировала факт незаконного захвата водохранилища Виляшчай.

Как сообщили Report в Службе, установлено, что ООО "СИРР-М" с применением тяжелой техники незаконно извлекало грунт и песчано-гравийную смесь из водохранилища, самовольно заняв его часть без прав собственности, пользования или аренды.

Отмечается, что компания действовала без согласия балансодержателя и эксплуатанта объекта, а также без решения о выделении части ложа водохранилища, что подпадает под статью 188.1 Уголовного кодекса. Эти действия нарушают правила эксплуатации гидротехнического сооружения государственного значения и создают угрозу его безопасности.

Кроме того, при добыче полезных ископаемых существует риск сброса опасных отходов в водоем, снабжающий Масаллинский район питьевой и оросительной водой, а Джалилабадский район - питьевой. Это может ухудшить качество воды и создать угрозу жизни и здоровью населения.

Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. Контрольные мероприятия продолжаются. Граждан просят сообщать о подобных случаях через официальные страницы службы в социальных сетях.

Версия на азербайджанском языке

