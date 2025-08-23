В Азербайджане выросла стоимость грузоперевозок железнодорожным транспортом

За январь-июль этого года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 4 млн 81 тыс. 101,41 тонн грузов на сумму $1 млрд 766 млн 642,68 тыс., что на 1,4% меньше и на 0,2% больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За 7 месяцев железнодорожным транспортом было экспортировано 1 млн 563 тысячи 991,22 тонн грузов на сумму $490 млн 64,18 тыс., импортировано 2 млн 517 тыс.110,19 тонн грузов на сумму $1 млрд 276 млн 578,5 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортируемых грузов снизилась на 2,9%, объем - на 1,1%, стоимость импортируемых грузов снизилась на 1%, а объем увеличился на 1%.