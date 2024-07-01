В Азербайджане вступило в силу требование соответствия такси экостандарту Евро-5

В Азербайджане вступило в силу требование соответствия такси экостандарту Евро-5.

В Азербайджане вступило в силу требование соответствия такси экостандарту Евро-5.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня Кабмином "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Транспортным средствам, произведенным более 8 лет назад, не будет выдаваться лицензионная карта. Автомобили старше 15 лет вовсе не могут быть использованы для предоставления услуг такси.

В легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры для съемки салона, оснащенные картой памяти, способной хранить информацию не менее 1 месяца.