В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету пассажирских автобусов

В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных 28 марта Кабинетом министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно информации, в Азербайджане цвет автотранспортных средств, используемых в регулярных междугородных пассажирских перевозках, должен быть белым, а во внутригородских - красным. Цвет электромобилей, используемых в регулярных междугородных и внутригородских пассажирских перевозках, должен быть зеленым.