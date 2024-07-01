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В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету пассажирских автобусов

В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету пассажирских автобусов В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 02:49
В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету пассажирских автобусов

В Азербайджане вступило в силу новое правило относительно требований к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных 28 марта Кабинетом министров "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Согласно информации, в Азербайджане цвет автотранспортных средств, используемых в регулярных междугородных пассажирских перевозках, должен быть белым, а во внутригородских - красным. Цвет электромобилей, используемых в регулярных междугородных и внутригородских пассажирских перевозках, должен быть зеленым.

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