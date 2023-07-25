В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку

В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку

В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку, утвержденные постановлением Кабинета Министров "О размере платы за парковку транспортных средств".

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В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку, утвержденные постановлением Кабинета Министров "О размере платы за парковку транспортных средств". Как передает Report , соответствующий документ был подписан премьер-министром Али Асадовым 25 июня. Постановление распространяется на парковочные места, организованные на государственных автомобильных дорогах. Тарифы будут действовать только на принадлежащих государству парковках. Для обеспечения более прозрачного финансового оборота за парковку автомобилей, а также цифровизации и удобства использования, оплату предполагается производить только в безналичном порядке. Подпишитесь на наш Telegram канал