О нас

В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку

В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку, утвержденные постановлением Кабинета Министров "О размере платы за парковку транспортных средств".
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 03:38
В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку

В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку, утвержденные постановлением Кабинета Министров "О размере платы за парковку транспортных средств".

Как передает Report, соответствующий документ был подписан премьер-министром Али Асадовым 25 июня.

Постановление распространяется на парковочные места, организованные на государственных автомобильных дорогах.

Тарифы будут действовать только на принадлежащих государству парковках. Для обеспечения более прозрачного финансового оборота за парковку автомобилей, а также цифровизации и удобства использования, оплату предполагается производить только в безналичном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə yeni ödəniş məbləğləri qüvvəyə minib - SİYAHI

Самое читаемое

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi