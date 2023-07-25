В Азербайджане вступили в силу новые тарифы на парковку, утвержденные постановлением Кабинета Министров "О размере платы за парковку транспортных средств".
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Постановление распространяется на парковочные места, организованные на государственных автомобильных дорогах.
Тарифы будут действовать только на принадлежащих государству парковках. Для обеспечения более прозрачного финансового оборота за парковку автомобилей, а также цифровизации и удобства использования, оплату предполагается производить только в безналичном порядке.