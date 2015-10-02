Азербайджан впервые внедряет технологию продления срока эксплуатации дорог - ВИДЕО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азерйолсервис" приступил к внедрению новых технологий по нанесению специального средства на проезжую часть дороги для продления срока эксплуатации асфальтобетонного покрытия. Работы начаты на участке дороги Баку-Алят-Газах-граница Грузии от 14-го км в направлении поселка Гобустан.

Как сообщили Report в пресс-службе "Азерйолсервис", на первоначальном этапе планируется нанесение слоя полимерного композита E-Krete толщиной 3-4 мм на участок дороги протяженностью 60-65 км и площадью 800 тыс. кв. м. С этой целью до завершения работ движение на участке дороги Баку-Алят-Газах-граница Грузии от 14-го км в направлении поселка Гобустан будет частично перекрыто.

"Трещины на асфальте, возникающие по различным причинам, сокращают срок эксплуатации дороги. В различных странах мира проводятся исследования, направленные на разработку способов предотвращения преждевременного износа битумных покрытий. Американская компания Polycon изобрела средство E-Krete, состав которого держится в секрете", - говорится в сообщении.

По словам производителя, асфальтовое покрытие, на которое нанесен E-krete, в течение 5-10 лет не требует дополнительного ухода. Оно устойчиво к морозу и жаре. В E-krete можно добавлять любые красители, чтобы добиться нужного цвета покрытия дороги. Этот материал применяется в США, Канаде, Сингапуре и других странах.