В Азербайджане впервые в СНГ выполнен C-Check на авиалайнере Boeing 787-8 Dreamliner

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанской компанией Silk Way Technics впервые среди стран СНГ выполнено базовое техническое обслуживание в объеме C-Check на современном авиалайнере Boeing 787-8 Dreamliner.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В рамках базового технического обслуживания C-Check в общей сложности было потрачено 1679 часов на выполнение плановых и 174 часа – внеплановых работ.

Это обслуживание одно из самых тщательных и сложных типов проверки работоспособности всех систем, оборудования и структуры самолета. Оно выполняется через строго установленные интервалы, измеряемые числом часов налета, числом посадок или календарным временем эксплуатации самолета. Данная форма технического обслуживания отличается значительно большей трудоемкостью и строгой периодичностью выполнения.

Отметим, что ранее Silk Way Technics провел аналогичное базовое обслуживание на самолетах Boeing 747-8.

Сегодня на базе Silk Way Technics выполняется линейное и базовое обслуживание таких воздушных судов и их компонентов как: Boeing 747-400, 747-8, 757-200, 767-300, 787-8, Airbus A319/320/321 и А340-500/600, Embraer 170/190 и Gulfstream G200, G280, G450, G550, G650, ATR42, эксплуатируемых авиакомпаниями Азербайджана и других стран.