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В Азербайджане впервые проводится Бакинская водная неделя

В Азербайджане впервые проводится Бакинская водная неделя В Баку стартовала первая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству.
Инфраструктура
12 марта 2024 г. 10:44
В Азербайджане впервые проводится Бакинская водная неделя

В Баку стартовала первая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству.

Как сообщает Report, основной задачей Бакинской водной недели является привлечение в страну новых технологий, оборудования и инвестиций, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли в Азербайджане, а также обсуждение вопросов, связанных с развитием водной инфраструктуры Карабахского региона.

Международная выставка и конференция организована при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и нацелена на дальнейшее развитие этой отрасли в стране, обсуждение существующих проблем и поиск решений.

В Бакинской водной неделе принимают участие около 100 компаний из 16 стран – США, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Швейцарии, Австралии, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Турции и России.

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Версия на английском языке ФотоBaku Water Week gets underway
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Su Həftəsi işə başlayıb

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