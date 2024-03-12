В Азербайджане впервые проводится Бакинская водная неделя

В Баку стартовала первая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству.

В Баку стартовала первая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству.

Как сообщает Report, основной задачей Бакинской водной недели является привлечение в страну новых технологий, оборудования и инвестиций, которые будут способствовать дальнейшему развитию отрасли в Азербайджане, а также обсуждение вопросов, связанных с развитием водной инфраструктуры Карабахского региона.

Международная выставка и конференция организована при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и нацелена на дальнейшее развитие этой отрасли в стране, обсуждение существующих проблем и поиск решений.

В Бакинской водной неделе принимают участие около 100 компаний из 16 стран – США, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Швейцарии, Австралии, Беларуси, Грузии, Израиля, Казахстана, Турции и России.