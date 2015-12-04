​В Азербайджане возобновлены работы по проекту, выполнение которого было отложено на 3 года

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Продолжается реализация проекта по реконструкции участка дороги Гаджикабул-Кюрдямир протяженностью 80 км (120-200 км) и участка дороги Кюрдямир-Уджар-Евлах протяженностью 88 км (200-288 км) автомагистрали Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, в рамках которого планируется расширение дороги на две полосы и соответствие ее параметрам первой технической степени.

Как сообщили Report в ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, реконструкция участка дороги Гаджикабул-Кюрдямир начата в 2011 году, участка Кюрдямир-Уджар-Евлах - в 2012 году, однако была отложена из-за внесения некоторых изменений в проектирование дорог, проблем, возникших в связи с куплей-продажей земельных участком и строений, попавших в зону прикрепленной полосы дорог и других причин. На данный момент работы ускорены и уже к концу этого года граждане смогут пользоваться дорогами, соответствующими параметрам первой технической степени.

В обоих проектах ширина проезжей части дороги в одном направлении составляет 13,75 м, общая ширина - 27,5 м. Количество полос движения - 4, ширина каждой полосы - 3,75 м. Толщина дорожного полотна вместе с основой - 75 см, трехслойного асфальтобетонного покрытия - 25 см.

На участке дороги Гаджикабул-Кюрдямир полностью завершены земельные работы, уложено асфальтобетонное покрытие толщиной 20 см. Сейчас проводятся работы по установке осветительных опор по обеим сторонам дороги. В целом на данном участке завершено 94% физических работ.

В рамках реконструкции участка дороги Кюрдямир-Уджар-Евлах строится 4 дорожных развязки и 5 гидравлических мостов. Сейчас идут последние завершающие работы. Работы на развязках выполнены на 99,2%, гидравлических мостах - 98,5%. Кроме того, из 25 подземных переходов 13 построено, 12 - находятся на стадии строительства. На дороге устанавливаются дорожные знаки.

В рамках проекта реконструкции дороги Кюрдямир-Уджар-Евлах-Тертер на некоторых участках, в основном, селах Ляки и Амирарх ведутся земельные работы. Параллельно проводится укладка асфальтобетонного покрытия. Завершено примерно 76% работ.