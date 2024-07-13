В Азербайджане внесены изменения в правила использования платных автомагистралей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила использования автомагистрали в качестве платной дороги", утвержденные постановлением от 6 марта 2019 года.

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила использования автомагистрали в качестве платной дороги", утвержденные постановлением от 6 марта 2019 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, размер платы за проезд транспортных средств по каждой платной автомагистрали будет утверждаться Тарифным (ценовым) советом с учетом категории автомобильной дороги. До сих пор в этом вопросе учитывались также пройденное транспортным средством расстояние, его вес и количество поездок в течение месяца.