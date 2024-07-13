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В Азербайджане внесены изменения в правила использования платных автомагистралей

В Азербайджане внесены изменения в правила использования платных автомагистралей Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила использования автомагистрали в качестве платной дороги", утвержденные постановлением от 6 марта 2019 года.
Инфраструктура
13 июля 2024 г. 11:08
В Азербайджане внесены изменения в правила использования платных автомагистралей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила использования автомагистрали в качестве платной дороги", утвержденные постановлением от 6 марта 2019 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, размер платы за проезд транспортных средств по каждой платной автомагистрали будет утверждаться Тарифным (ценовым) советом с учетом категории автомобильной дороги. До сих пор в этом вопросе учитывались также пройденное транспортным средством расстояние, его вес и количество поездок в течение месяца.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Avtomagistraldan ödənişli yol kimi istifadə Qaydası” dəyişib

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