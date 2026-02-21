В Азербайджане в январе морским транспортом перевезено около 660 тыс. тонн грузов

В Азербайджане в январе 2026 года объем грузоперевозок морским транспортом составил 658,8 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 165,3 тыс. тонн (20%) меньше, чем в январе 2025 года.

Согласно информации, 60,1% груза составили нефтепродукты.

В январе 2026 года объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 18,3 млн тонн. По данным, 3,6% груза перевезено морским транспортом.

За отчетный период количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, сократилось на 800 человек (29,6%) по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составило 1,9 тыс. человек.