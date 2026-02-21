Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане в январе морским транспортом перевезено около 660 тыс. тонн грузов

    Инфраструктура
    • 21 февраля, 2026
    • 17:52
    В Азербайджане в январе морским транспортом перевезено около 660 тыс. тонн грузов

    В Азербайджане в январе 2026 года объем грузоперевозок морским транспортом составил 658,8 тыс. тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 165,3 тыс. тонн (20%) меньше, чем в январе 2025 года.

    Согласно информации, 60,1% груза составили нефтепродукты.

    В январе 2026 года объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 18,3 млн тонн. По данным, 3,6% груза перевезено морским транспортом.

    За отчетный период количество пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, сократилось на 800 человек (29,6%) по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составило 1,9 тыс. человек.

    Azərbaycanda ötən ay dəniz nəqliyyatı ilə 660 min tona yaxın yük daşınıb
