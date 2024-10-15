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В Азербайджане в рамках механизма аренды с последующим выкупом предложены еще 369 квартир

В Азербайджане в рамках механизма аренды с последующим выкупом предложены еще 369 квартир Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд предлагает гражданам еще 369 новых, полностью отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном в поселке Сарай Абшеронского района, в рамках механизма аренды с обязательством продажи.
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 16:55
В Азербайджане в рамках механизма аренды с последующим выкупом предложены еще 369 квартир

Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд предлагает гражданам еще 369 новых квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, квартиры расположены в поселке Сарай Абшеронского района и полностью отремонтированы.

Приложенные квартиры 1- и 2-хкомнатные, ежемесячные платежи начинаются от 448 манатов.

Выбрать квартиры можно будет с 22 октября, список жилых площадей доступен по ссылке.

Прием заявок и выбор квартир осуществляется через Электронную систему ипотеки и кредитных гарантий, интегрированную в портал Электронного правительства (e-gov.az).

До настоящего времени в рамках механизма заключено 5 522 договора аренды.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 369 mənzil satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə veriləcək

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