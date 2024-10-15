В Азербайджане в рамках механизма аренды с последующим выкупом предложены еще 369 квартир

Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд предлагает гражданам еще 369 новых квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, квартиры расположены в поселке Сарай Абшеронского района и полностью отремонтированы.
Приложенные квартиры 1- и 2-хкомнатные, ежемесячные платежи начинаются от 448 манатов.
Выбрать квартиры можно будет с 22 октября, список жилых площадей доступен
Прием заявок и выбор квартир осуществляется через Электронную систему ипотеки и кредитных гарантий, интегрированную в портал Электронного правительства (e-gov.az).
До настоящего времени в рамках механизма заключено 5 522 договора аренды.