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В Азербайджане выявлено 787 фактов незаконного использования воды

В Азербайджане выявлено 787 фактов незаконного использования воды В феврале этого года ОАО “Азерсу” выявило 787 фактов незаконного использования питьевой воды.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 16:11
В Азербайджане выявлено 787 фактов незаконного использования воды

В феврале этого года ОАО “Азерсу” выявило 787 фактов незаконного использования питьевой воды.

Об этом говорится в ответе ОАО на запрос Report.

Согласно информации, 727 из них были зарегистрированы в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 60 - в регионах. По этим случаям восстановлен расход воды в объеме 204 тыс. и 13 тыс. кубометров соответственно. Больше всего фактов по городу Баку выявлено в Бинагадинском районе.

Всего за январь-февраль текущего года “Азерсу” выявил 1 291 факт незаконного использования питьевой воды. 1 198 из них зарегистрированы в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 93 - в регионах. По этим случаям восстановлен расход воды в объеме 322 тыс. и 21 тыс. кубометров соответственно.

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