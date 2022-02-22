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В Азербайджане в прошлом году в 5 районах реконструировали 10 сельских дорог

В Азербайджане в прошлом году в 5 районах реконструировали 10 сельских дорог В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструировало 10 сельских дорог протяженностью 61,7 км в Шекинском, Евлахском, Уджарском, Зардабском и Агджабединском районах.
Инфраструктура
22 февраля 2022 г. 13:06
В Азербайджане в прошлом году в 5 районах реконструировали 10 сельских дорог

В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реконструировало 10 сельских дорог протяженностью 61,7 км в Шекинском, Евлахском, Уджарском, Зардабском и Агджабединском районах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления организации Салех Мамедов на брифинге.

Кроме того, С.Мамедов отметил, что из 174,9 км работ, выполненных в Баку в прошлом году, 123,1 км выполнены за счет инвестиционных расходов, а 51,8 км - за счет средств целевого бюджетного фонда “Автомобильные дороги”. На столичных дорогах обновлено асфальтобетонное покрытие на площади 520,6 тыс. м2.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 5 rayonda 10 kənd yolu yenidən qurulub

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