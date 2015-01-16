Импорт автомобилей в ​Азербайджане в 2014 году снизился на 40%

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В минувшем году в Азербайджан завезено 63 638 автотранспортных средств. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную таможенную службу Азербайджана, за последний год импорт автомобилей в страну сократился на 39,3%. 90,9% или 57 615 импортированных за отчетный период в страну автотранспортных средств, это легковые автомобили и другие механические средства, предназначенные для перевозки людей. Наблюдается сокращение импорта вышеназванных автотранспортных средств на 39,3%. Среди транспортных средств, импортированных в прошлом году в Азербайджан, 5 054 это машины, предназначенные для перевозки грузов, 354 - механические средства специального назначения, 345 - механические средства, предназначенные для перевозки пассажиров 10 и более человек, включая водителя.