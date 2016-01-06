​В Азербайджане в праздничные дни по железным дорогам перевезено 37,4 тыс. пассажиров

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В праздничные дни (28 декабря - 4 января) к пассажирским поездам, курсирующим по внутренним направлениям, а также скоростному поезду Баку-Тбилиси было присоединено в целом 104 дополнительных вагона.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", объем пассажироперевозок в праздничные дни, в течение 8 дней, по внутренним направлениям и маршруту Баку-Тбилиси составил 37 380 человек: "Рост пассажиропотока в праздничные дни стал обычным явлением. Граждане предпочитают пользоваться железнодорожным транспортом как комфортным и дешевым способом передвижения".

Департамент пассажироперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" накануне Нового года перешел к усиленному режиму работы, с учетом роста пассажиропотока ежедневно к пассажирским поездам присоединялось дополнительно 10-15, иногда 20 дополнительных вагонов.