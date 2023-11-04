В Азербайджане в праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

С 7 по 12 ноября в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага все автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме.

С 7 по 12 ноября в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага все автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В целях качественного и устойчивого обеспечения населения транспортными услугами в предстоящие праздники Агентство наземного транспорта дало соответствующие поручения всем автовокзалам и автостанциям.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком, соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Во избежание скопления пассажиров на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале biletim.az, а также в кассах ежедневных и предварительных продаж на автовокзалах.

Отметим, что количество направлений, включенных в портал, на данный момент достигло 40. Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время количество перевозчиков, подключенных к системе, составляет 92, а количество транспортных средств - 223.