В Азербайджане в первом полугодии выявлено более 3 тысяч случаев незаконного использования земель

В первом полугодии Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выявила более 3 тысяч случаев незаконного использования земель.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что Госслужба продолжает меры контроля в целях выявления случаев незаконного присвоения земель и их нецелевого и необоснованного использования.
В январе-июне инспекторами выявлено 3104 случая нарушения требований законодательства, назначено 625 административных штрафов. По результатам мониторингов, за первые 6 месяцев наибольшее количество случаев нарушения требований земельного законодательства - 1719 - приходится на долю города Баку.