О нас

В Азербайджане в первом полугодии выявлено более 3 тысяч случаев незаконного использования земель

В Азербайджане в первом полугодии выявлено более 3 тысяч случаев незаконного использования земель В первом полугодии Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выявила более 3 тысяч случаев незаконного использования земель.
Инфраструктура
1 августа 2024 г. 18:59
В Азербайджане в первом полугодии выявлено более 3 тысяч случаев незаконного использования земель

В первом полугодии Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выявила более 3 тысяч случаев незаконного использования земель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что Госслужба продолжает меры контроля в целях выявления случаев незаконного присвоения земель и их нецелевого и необоснованного использования.

В январе-июне инспекторами выявлено 3104 случая нарушения требований законодательства, назначено 625 административных штрафов. По результатам мониторингов, за первые 6 месяцев наибольшее количество случаев нарушения требований земельного законодательства - 1719 - приходится на долю города Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə torpaqdan istifadəyə dair 3 mindən çox qanunsuz hal aşkarlanıb

Самое читаемое

Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине
31 июля 2024 г. 23:23
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 97 мин
29 июля 2024 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро Гянджлик в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в новом парке около станции метро "Гянджлик" в Баку
30 июля 2024 г. 14:04
Министр обороны Израиля заявил, что Хезболлах перешло красную линию
Министр обороны Израиля заявил, что "Хезболлах" "перешло красную линию"
30 июля 2024 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi