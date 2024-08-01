В Азербайджане в первом полугодии выявлено более 3 тысяч случаев незаконного использования земель

В Азербайджане в первом полугодии выявлено более 3 тысяч случаев незаконного использования земель

В первом полугодии Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выявила более 3 тысяч случаев незаконного использования земель.

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В первом полугодии Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выявила более 3 тысяч случаев незаконного использования земель. Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство. Сообщается, что Госслужба продолжает меры контроля в целях выявления случаев незаконного присвоения земель и их нецелевого и необоснованного использования. В январе-июне инспекторами выявлено 3104 случая нарушения требований законодательства, назначено 625 административных штрафов. По результатам мониторингов, за первые 6 месяцев наибольшее количество случаев нарушения требований земельного законодательства - 1719 - приходится на долю города Баку. Подпишитесь на наш Telegram канал