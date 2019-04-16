В Азербайджане в основной капитал направлено 2,7 млрд манатов

В январе-марте этого года в Азербайджане на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 2 699,7 млн манатов. Это на 9% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 70,7% израсходовано на строительно-монтажные работы.

Спад связан с сокращением инвестиций в нефтяной сектор. В то же время инвестиции в ненефтяной сектор увеличились на 6%.

В структуре общих инвестиций 64,3% пришлось на строительство производственных объектов, 26,4%- объектов сферы услуг, 9,3%- жилых домов общей площадью 420,0 тыс. кв. метров.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 67,3% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 65,6%, бюджетных средств – 21,8%, личных средств населения – 6,5%, банковских кредитов – 5%, средств внебюджетных фондов – 0,8%, прочих средств – 0,3%.